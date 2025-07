Ses deux ans de galère, sa date de retour, ses ambitions : Paul Pogba vide son sac

Absent des terrains depuis le 3 septembre 2023, Paul Pogba (32 ans) ne va pas faire ses grands débuts en Ligue 1 dans l’immédiat, mais le milieu de terrain français savoure. Autorisé à jouer au football depuis le mois de mars après sa suspension d’un an et demi pour dopage, le champion du monde 2018 souhaitait rester dans un championnat compétitif, avec l’ambition de retrouver l’équipe de France. Après de longues semaines à chercher un nouveau défi, c’est donc à Monaco que la Pioche a trouvé refuge avec un contrat de deux ans à la clé.

Forcément attendu au tournant après de longs mois de galère, Pogba avait déjà exprimé ses premiers mots en tant qu’Asémiste au site officiel de son nouveau club. «Je suis d’abord très heureux de pouvoir reporter un maillot de football. Avec l’AS Monaco, c’est un plaisir et un honneur de faire partie de cette liste de grands joueurs passés par l’AS Monaco. C’est la première étape, sentir les terrains de football. Juste de reprendre. Et après, revenir en forme le mieux possible pour aider l’équipe, le mieux que je peux. Être tout seul pendant deux ans, ce n’est pas pareil qu’être avec un groupe. Je suis déterminé, je suis impatient d’être avec eux.»

«C’est très rare de me voir pleurer comme ça»

Aujourd’hui, le Français s’est présenté devant un parterre de journalistes présents au centre d’entraînement de l’ASM pour revenir plus en détail sur son rebond. Tout a commencé par une séquence émotion lorsque le double P a été interrogé sur la vidéo diffusée par l’ASM dans laquelle on le voit pleurer au moment de signer son contrat. Un moment qu’il n’oubliera pas. « Vous avez vu beaucoup d’émotion, c’est très rare de me voir pleurer comme ça, j’espère que vous en avez bien profité (rires). J’ai énormément d’images qui me sont venues dans la tête. Vous connaissez tout. Venir dans un club qui a cru en moi. Tout ça est revenu à la signature et je n’ai pas pu me retenir. C’était un moment de joie. » Un moment de joie qui a succédé à deux ans de galère à s’entraîner tout seul sans avoir la certitude de retrouver un club professionnel et ambitieux. Un quotidien sur lequel est revenu Pogba.

« Mon quotidien c’était : déposer les enfants à l’école. J’étais un papa très présent. Après ça, j’allais m’entraîner et j’allais récupérer les enfants à l’école. J’ai passé pas mal de temps avec ma famille. Dès que je voyageais, j’y allais avec mon préparateur. J’essayais de ne pas perdre d’entraînement pendant trois jours, je me disais que ça pourrait revenir vite. C’est sûr qu’il y avait des moments de doutes, mais je regardais vers l’avenir. Je me suis dit que je voulais que mes enfants me voient jouer sur un terrain. Aujourd’hui, je suis super content d’être à Monaco. J’avais des moments de doute où dans ma tête il y avait ange et démon. C’était difficile des fois, mais ma femme me disait que j’allais revenir. Je gardais ma tête concentrée. Je me disais « ça va aller », que j’allais signer dans un club. Aujourd’hui, un objectif a été réalisé, pour le reste, avec les entraînements et le même mental, je vais reprendre ma forme. Je me sens comme un gosse qui vient de signer pro pour la première fois. Super déterminé et beaucoup d’ambitions. »

«On va prendre le temps qu’il faudra»

Sans surprise, après ce beau discours, les médias ont voulu en savoir davantage sur une hypothétique date de retour du milieu de terrain. Et si Thiago Scuro a brièvement évoqué un premier point dans trois mois, l’ancien Bianconero a bien insisté sur le fait qu’il va devoir s’armer de patience avant d’envisager son grand retour sur les terrains. « J’ai vu énormément de messages qui m’ont vraiment touché, ça m’a fait plaisir de voir ça. Mentalement et physiquement je suis bien. Aujourd’hui, j’ai vu qu’à Monaco il y avait une structure très bonne de personnes qui vont m’aider à revenir au haut niveau. Mentalement, je suis une personne déterminée à revenir. Reprendre le plaisir que j’avais perdu. Revenir, avec le temps et la patience, à mon meilleur niveau. (…) J’ai envie de revenir sur les terrains, après il ne faut pas que je sois trop pressé. On va prendre le temps qu’il faudra pour être au top de ma forme et pour aider l’équipe. Je n’aiderai pas l’équipe en étant à 50%. Je vais écouter le club, si ça ne tenait qu’à moi, je serai demain sur le terrain (rires). J’ai envie de sentir cette pelouse, les terrains, les ballons. Ça prendra le temps qu’il faudra. (…) J’espère être là pour le match contre Le Havre, ce serait une belle histoire. C’est quelque chose qui m’a motivé, mais comme j’ai dit, je n’ai aucune date. (…) Monaco m’a fait un programme XXL pour moi. C’est mon corps qui va me dire. Mon mental et mon physique ont pris un coup. Reprendre le niveau pro c’est intense. Quand mon corps me le dira, je serai de retour sur les terrains ».

Calme et serein, le natif de Lagny-sur-Marne est prêt à respecter la feuille de route, sans brûler les étapes. Le tout, sans aucun sentiment de revanche. « On a eu une bonne discussion avec le coach, il m’a dit où et comment je pourrai jouer dans son système. Je lui ai dit aussi que j’aimerais être là pour voir les vidéos de la saison dernière pour bien m’adapter. Bien comprendre les mouvements des joueurs, pour que je sois à l’aise quand j’arriverai. Je suis reconnaissant avec tout ce qu’il s’est passé. Ça m’a aidé à grandir, à voir la vraie vie. Je n’ai aucune revanche à prendre avec qui que ce soit. Je suis juste heureux de retrouver le terrain et de faire ce que j’aime le plus au monde », a-t-il confié avant d’affirmer qu’il ne ressentait aucune pression particulière pour son come-back. « Depuis que j’ai 16 ans, ça a toujours été comme ça pour moi, c’est juste une question d’habitude. On est des joueurs de foot, ce sera toujours des questions des matches. Des éloges après les buts, des critiques après les mauvais matches. Quand tu signes pro, tu signes pour tout ça. Je n’ai aucune pression à me faire. De là où je viens, la pression était de savoir si j’allais rejouer au foot. » Paul Pogba est définitivement un autre homme.