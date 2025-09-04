Menu Rechercher
Commenter 25

Jean-Michel Aulas va bien se présenter aux élections municipales de Lyon

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Jean-Michel Aulas tout sourire lors d'une conférence de presse @Maxppp

Ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas va se lancer en politique. Cela fait des semaines, voire des mois, que son nom est cité à la Mairie de Lyon. Ce jeudi sur BFM Lyon, lors d’un point presse avec Laurent Wauquiez, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Pierre Olivier, maire LR du 2e arrondissement qui s’est retiré de la course pour laisser le champ libre à JMA, l’homme d’affaires français a annoncé qu’il allait effectivement annoncer sa candidature aux élections municipales très rapidement.

La suite après cette publicité

«Je vais me lancer dans l’aventure dans quelques jours sans étiquette. Ça fait un moment que je réfléchis. Je me suis rendu compte que pour transformer les choses, gagner la ville de Lyon, il fallait être uni. On est dans les starting-blocks.» Aulas, qui a l’avantage lors des derniers sondages, pourrait être opposé à l’actuel maire de Lyon, l’écologiste Grégory Doucet.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier