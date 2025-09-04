Jean-Michel Aulas va bien se présenter aux élections municipales de Lyon

Ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas va se lancer en politique. Cela fait des semaines, voire des mois, que son nom est cité à la Mairie de Lyon. Ce jeudi sur BFM Lyon, lors d’un point presse avec Laurent Wauquiez, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Pierre Olivier, maire LR du 2e arrondissement qui s’est retiré de la course pour laisser le champ libre à JMA, l’homme d’affaires français a annoncé qu’il allait effectivement annoncer sa candidature aux élections municipales très rapidement.

«Je vais me lancer dans l’aventure dans quelques jours sans étiquette. Ça fait un moment que je réfléchis. Je me suis rendu compte que pour transformer les choses, gagner la ville de Lyon, il fallait être uni. On est dans les starting-blocks.» Aulas, qui a l’avantage lors des derniers sondages, pourrait être opposé à l’actuel maire de Lyon, l’écologiste Grégory Doucet.