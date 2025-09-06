EdF : le clin d’œil de Kylian Mbappé à Thierry Henry après l’avoir égalé

En inscrivant le deuxième but de l’équipe de France vendredi soir face à l’Ukraine (victoire 2-0), grâce à une frappe bien placée du droit après avoir éliminé le défenseur adverse, Kylian Mbappé est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, en égalant le total de 51 buts inscrits par son compatriote Thierry Henry. Un chiffre qu’il ambitionne de dépasser rapidement.

« Je veux le dépasser maintenant. C’est un honneur d’égaler un joueur comme Thierry Henry. Tout le monde sait ce qu’il représente pour nous, les Français. C’est quelqu’un qui a ouvert la voie, qui a fait d’énormes choses. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour lui. Atteindre ce genre de chiffre, c’est lunaire, mais j’aime ça. Je veux continuer, j’aime ça, encore gagner des titres », a-t-il admis. À ce rythme-là, Mbappé devrait aussi passer devant Olivier Giroud et ses 57 buts avec les Bleus.