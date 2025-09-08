De sensation à l’Euro 2016 à des scandales sexuels, la terrible trajectoire de l’Islande, futur adversaire des Bleus

Ce mardi, la campagne de qualification de l’équipe de France verra les Bleus de Didier Deschamps affronter l’Islande pour la première place de son groupe. Après leur victoire 2-0 contre l’Ukraine, les Tricolores vont croiser le fer avec des Strákarnir okkar qui n’ont fait qu’une bouchée de l’Azerbaïdjan (5-0). Un début parfait pour l’Islande qui connaît un nouveau cycle avec l’émergence d’une nouvelle sélection. Parmi ces nouveaux hommes forts, on compte évidemment le Lillois Hakon Haraldsson ou Albert Gudmundsson qui évolue du côté de la Fiorentina. Il y a également Andri et Daniel, les fils de la légende Eidur Gudjohnsen qui évoluent en attaque.

Avec ces joueurs, l’Islande entend bien relever la tête après quelques années compliquées. En effet, depuis son quart de finale à l’Euro 2016 et la qualification historique pour la Coupe du monde 2018, la formation insulaire a connu une baisse de niveau. Cela s’explique bien entendu par le vieillissement de sa génération dorée. Dans l’équipe actuelle, seuls Sverrir Ingi Ingason et Hörður Magnússon ont disputé l’Euro 2016. Mais aussi par la perte de l’unité autour de cette équipe nationale qui a apporté un bon bol d’air frais venu du Nord. Avec son clapping et ses vagues bleues dans les tribunes, l’Islande était ce David du football qui arrive à renverser Goliath à l’instar de cette victoire 2-1 magique contre l’Angleterre à l’Euro 2016 ou ce nul contre l’Argentine (0-0) à la Coupe du monde 2018. Depuis, l’Islande n’a pas disputé la moindre compétition internationale.

Viols et agressions sexuelles, la fédération a couvert

Outre ce déclin sportif, c’est l’image de cette équipe qui a été détériorée. Star de l’équipe et joueur important de Premier League, Gylfi Sigurðsson a été accusé d’abus sexuel sur mineur. Resté presque trois ans sans jouer, il a ensuite rebondi à Lyngby, Valur et Vikingur. Il a pu retrouver la sélection en octobre 2023 puis entre septembre et octobre 2024. Si les poursuites ont pris fin pour le joueur de 36 ans, sa fin de carrière et son image n’ont plus été les mêmes. Mais ce n’est clairement pas le seul cas qui a écorné l’image du football islandais. Ainsi, Þórhildur Gyða Arnarsdóttir a dévoilé qu’elle avait été agressée en 2017 tout comme amie par un international islandais. Le président de la fédération Guðni Bergsson a couvert l’affaire et il a été poussé à quitter la fédération avec 15 personnes.

«Il m’a demandé si j’étais prêt à signer un accord de non-divulgation et à recevoir une restitution monétaire. Et j’ai naturellement dit non. J’ai quand même reçu un autre appel téléphonique d’un autre avocat qui m’a invité à une réunion où le membre de l’équipe nationale voulait s’excuser. Il s’est excusé et a admis ce qu’il m’avait fait. Il ne mettait en doute rien» avait d’ailleurs expliqué Þórhildur Gyða Arnarsdóttir à RUV. Le joueur accusé n’était pas n’importe lequel puisqu’il s’agissait du meilleur buteur de la sélection, l’ancien Nantais Kolbeinn Sigþórsson (26 buts en 64 matches). Désormais à la retraite depuis 2022, il avait été poussé à la sortie par son club de l’IFK Göteborg. Mais ce n’est pas un cas isolé et d’autres joueurs ont été couverts comme le rapportait The Athletic.

C’est le cas du capitaine historique Aron Gunnarsson et du défenseur Eggert Jónsson qui auraient commis un viol dans un hôtel de Copenhague en 2010 sur une Islandaise. «En 2010, j’ai été violée par deux hommes islandais à l’étranger. J’avais bu de l’alcool, mais je soupçonne que quelqu’un a mis quelque chose dans mon verre, cela aurait pu être n’importe qui. Pour faire une longue et misérable histoire courte, j’ai vomi sur l’un d’entre eux dans le taxi sur le chemin de leur hôtel, puis à nouveau sur le lit de l’hôtel, mais ils ne se sont pas laissés arrêter et se sont relayés pour me violer pendant que je me couchais. Au lit sans pantalon avec du vomi dans les cheveux, le visage et les vêtements…», avait déclaré la victime dans un communiqué sur Instagram. Rúnar Már Sigurjónsson lui aussi a été accusé d’agression sexuelle. Ces différents joueurs n’ont pas été condamnés. Et la nouvelle coqueluche Albert Gudmundsonn a lui aussi été accusée de viol avant finalement d’être déclarée innocent par le tribunal de Reykjavík. Après ces scandales sexuels, l’Islande désormais de relever la tête et d’écrire à nouveau une belle histoire comme elle l’a pu faire par le passé.