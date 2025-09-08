Équipe de France : Zinedine Zidane est prêt à prendre la suite de Didier Deschamps !

Une année Coupe du monde est toujours spéciale. En effet, en juin prochain, la Coupe du monde 2026 aura lieu sur le continent américain. Un rendez-vous forcément particulier pour Didier Deschamps. Après plus de 13 ans de bons et loyaux services, le sélectionneur de l’Équipe de France va tirer sa révérence après cet ultime rendez-vous. Un départ acté qui va forcément contraindre les joueurs français à terminer sur une bonne note avec l’ancien coach de l’OM. Ensuite, qui sera le successeur de Didier Deschamps ?

La suite après cette publicité

Depuis des mois, cette question semble avoir une réponse très naturelle en la personne de Zinédine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid n’a jamais caché son attachement au poste de sélectionneur des Bleus. Depuis son départ de la Maison Blanche en 2021, il refuse les offres de clubs pour rester disponible pour ce rêve ultime. Ce lundi, L’Equipe affirme que ZZ continue de vouloir prendre la relève de Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

Didier Deschamps sait que plusieurs joueurs français veulent travailler avec lui

D’après nos confrères, Zinédine Zidane se prépare en silence à prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Alors que Didier Deschamps a confirmé son départ à l’issue du tournoi, Zizou observe attentivement les joueurs et les compétitions auxquelles participent les joueurs éligibles à la sélection. Plusieurs de ses proches affirment que l’ancien Ballon d’Or 1998 observe et sait tout. Il sait également que plusieurs joueurs français rêvent de travailler avec lui. Parmi ces appuis de choix, Kylian Mbappé aimerait beaucoup collaborer avec l’ancien Galactique selon nos confrères.

Du côté de la Fédération, on avance avec plus de prudence. Philippe Diallo ne souhaite pas faire d’annonces prématurées et souhaite permettre à Didier Deschamps de travailler sans pression pour son ultime rendez-vous avec les Bleus. En coulisses, les choses semblent se mettre en place pour que Zizou prenne le flambeau, même si Diallo apprécie également le profil de Thierry Henry. Une chose semble désormais actée, Zidane est prêt à être le nouveau sélectionneur de l’Equipe de France.