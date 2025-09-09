EdF : Kylian Mbappé dépasse Thierry Henry

Kylian Mbappé a encore frappé. Au Parc des Princes, le capitaine des Bleus a inscrit son 52e but en sélection lors de sa 92e apparition sous le maillot tricolore. Avec cette réalisation contre l’Islande, il dépasse Thierry Henry et s’installe seul à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Une performance éclatante, atteinte à seulement 26 ans, qui confirme un peu plus son statut de phénomène générationnel.

Devant lui ne reste plus qu’Olivier Giroud et ses 57 buts. Mais au rythme effréné de Mbappé, nul doute que ce record est désormais à portée de frappe. L’enfant de Bondy, déjà champion du monde et finaliste de l’Euro, poursuit sa marche vers l’histoire, transformant chaque rencontre en une nouvelle page de légende de l’équipe de France.