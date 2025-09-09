Thierry Henry sait qui est le prochain sélectionneur des Bleus

Sauf énorme revirement de situation, Zinedine Zidane devrait être le prochain sélectionneur de l’équipe de France après 14 ans de règne de Didier Deschamps. Un constat que partage également Thierry Henry, même si l’ancien Gunner n’a pas nommé directement ZZ.

« On sait tous qui sera le nouveau sélectionneur. Vous le savez et je le sais. Et je lui souhaite le meilleur », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en ligne de la chaîne CBS relayée par L’Équipe.