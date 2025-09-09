Alexis Sanchez explique le choix Séville

Après avoir pas mal bourlingué, Alexis Sanchez est de retour en Liga, lui l’ancien du FC Barcelone. En effet, il a posé ses valises à Séville. Un club où il se sent déjà très bien. « Les premiers jours ont été intenses, avec des entraînements, des examens, des déplacements… tout ce qui arrive quand on rejoint un club. J’ai vraiment hâte de jouer sur ce terrain et de faire plaisir aux supporters. Je pense que l’ambiance au sein du groupe est très bonne et que cette année sera formidable.» Ensuite, l’ex-joueur de l’OM a expliqué son choix.

La suite après cette publicité

« Je pense que c’est une équipe : le président, l’entraîneur. Quand je leur ai parlé, ils m’ont donné confiance. C’est un grand club et il doit se battre pour le rester. (…) Je me prépare physiquement pour être au meilleur de ma forme, pour être comme un jeune de 20 ans, c’est toujours mon état d’esprit. Après, je compliquerai la vie du manager et c’est lui qui décidera. Je suis là pour aider les jeunes joueurs, le club, et pour apporter de la joie aux supporters qui viennent au stade. Je pense que c’est le plus important. Je pense que les supporters veulent cette joie et il y a une atmosphère très positive. Nous devons changer la mentalité d’aller de l’avant, d’aller gagner. Je suis concentré sur Séville, donner tout ce que j’ai, exiger de mes coéquipiers, les aider, être un groupe, je suis ici pour faire cela maintenant. Je viens toujours avec une mentalité de gagnant. Je suis allé à l’Inter, qui n’avait pas gagné de Scudetto depuis onze ans, et nous avons remporté cinq titres.» Une bonne nouvelle pour Séville, qui a bien besoin de sang neuf.