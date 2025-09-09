EdF : Didier Deschamps sifflé par une partie du Parc des Princes

Sous le feu des critiques après les blessures des Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué face à l’Ukraine, Didier Deschamps a été accueilli fraichement par une petite partie du public du Parc des Princes ce mardi soir.

Si les joueurs tricolores ont été applaudis avant le coup d’envoi de France-Islande, au moment de l’annonceuse compositions, quelques sifflets ont été entendus lorsque le nom de Didier Deschamps a été annoncé.