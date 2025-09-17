Menu Rechercher
LdC : Geronimo Rulli aurait insulté Dani Carvajal

Real Madrid 2-1 Marseille

Hier soir, la rencontre entre le Real Madrid et l’OM a été marquée par plusieurs faits de jeu. Il y a notamment eu l’expulsion de Dani Carvajal à la 72e minute de jeu. L’Espagnol a mis un coup de tête au visage de Geronimo Rulli et il a été expulsé. Après la rencontre, le portier de l’OM, auteur d’un bon match malgré la défaite 2 à 1, est revenu sur le sujet : « c’était un moment du match. Le joueur était seul, et j’avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Puis il m’a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille. Je n’ai pas exagéré, et il a tout de suite compris qu’il avait fait une erreur, c’est tout. Mais mon nez va bien ; j’avais mal, mais tout allait bien.»

Ce mercredi matin, AS et Movistar ont dévoilé de nouvelles informations concernant l’embrouille entre les deux joueurs. Ainsi, Rulli aurait insulté le joueur du Real Madrid, qui a perdu son sang-froid et lui a donné un coup au visage. Tout serait parti du gardien marseillais selon les médias ibériques. Ce qui est sûr, c’est que Dani Carvajal n’avait pas à réagir de cette façon.

Voir tous les commentaires (56)
