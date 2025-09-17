Real Madrid - OM : la prestation surréaliste de Géronimo Rulli

Il y a des soirs comme ça où plus rien n’a de sens, plus rien n’a de logique. Ce mardi, au stade Santiago Bernabeu, Géronimo Rulli a probablement vécu la soirée la plus invraisemblable de sa riche carrière. Titulaire avec l’OM lors de la première journée de Ligue des Champions, le portier argentin est passé par toutes les émotions. Et son match aurait pu basculer dès la 3e minute de jeu. Sur une passe en retrait anodine de son défenseur, il s’emmêlait complètement les pinceaux, manquait son contrôle et relançait en panique sur son coéquipier. Un geste qui illustrait la fébrilité défensive de son équipe, qui n’était pas passée loin d’une entame chaotique avec une occasion de Mbappé (1re). Dans la foulée, c’est Mastantuono qui pouvait ouvrir la marque mais Rulli était cette fois sauvé par son poteau.

On s’attendait alors à une longue, très longue soirée pour Géronimo Rulli dans un Bernabeu que les supporters marseillais, malgré leur infériorité numérique, arrivaient à enflammer. Et pourtant, bien que chamboulé, l’ancien gardien de Montpellier allait enchaîner les parades de manière assez impressionnante. D’abord devant Rodrygo (8e), puis devant Mbappé (10e), Mastantuono (30e), Tchouaméni (33e), notamment. Et malgré ses parades, Rulli continuait d’être très fébrile balle au pied, avec plusieurs relances et contrôles manqués. Un paradoxe qui l’a suivi tout le long de la rencontre.

Un match presque parfait

À la mi-temps, Rulli avait ainsi réalisé… 10 arrêts. Une statistique folle et évidemment un record puisqu’aucun gardien n’avait réalisé autant de parades en une seule et même période en Ligue des Champions. Dans tous les bons coups, le gardien marseillais, lorsqu’il ne pouvait pas s’interposer sur sa ligne (comme sur le penalty égalisateur de Kylian Mbappé dans le premier acte), était sauvé par ses montants, comme sur cette frappe contrée de Mbappé qui a fini sur la barre (50e). Et comme en première période, entre deux arrêts, l’international argentin continuait de rater des relances et d’offrir des occasions aux Madrilènes. Quand il n’était pas décisif dans son but, Rulli parvenait à changer la donne en faisant dégoupiller Carvajal, qui prenait ainsi un carton rouge (71e).

Sur le second penalty de Kylian Mbappé, et malgré ses 13 arrêts, Rulli ne pouvait que toucher le tir du Français (83e). Et si son équipe s’est inclinée, il a tout de même marqué les esprits. Pour preuve, en zone mixte, les journalistes espagnoles n’ont cessé de réclamer Rulli au staff marseillais. «Ils auraient aussi pu marquer. Rulli fait 3-4 parades de classe » a lancé le directeur sportif Medhi Benatia à son sujet. Élu homme du match par la rédaction FM, Géronimo Rulli se souviendra longtemps de ce retour au Bernabeu. Ce dimanche, face au PSG, il aura l’occasion de récidiver avec peut-être un peu plus de réussite au coup de sifflet final.