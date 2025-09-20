Menu Rechercher
National 2 : Bordeaux et Angoulême se quittent dos à dos

Par Allan Brevi
Les fans des Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique @Maxppp

Lors de la 6e journée de National 2, Bordeaux a été tenu en échec à domicile par Angoulême (1-1). Les Girondins ont ouvert le score à la 30e minute grâce à Matthieu Villette, parfaitement servi en retrait par Steve Shamal. Avant cela, Abou Ba avait été légèrement sonné après un duel aérien, mais avait pu reprendre sa place, et Steve Shamal avait déjà tenté sa chance sur un centre de Driss Trichard. La première période s’est ainsi terminée sur cet avantage bordelais, grâce notamment à la vigilance de Jan Hoekstra.

Au retour des vestiaires, Bordeaux a été surpris par la réplique rapide d’Angoulême : Anthony Castera a égalisé dès la reprise. Plus tard, Villette a failli redonner l’avantage aux Girondins sur une tête après un centre d’El Hajjam, mais sa tentative est passée juste au-dessus. La situation s’est compliquée à la 85e minute avec l’expulsion d’Oualid El Hajjam, reçu pour un deuxième carton jaune. Bordeaux a, une nouvelle fois, laissé filer des points.

