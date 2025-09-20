Menu Rechercher
SPL : N’Golo Kanté sauve Al-Ittihad contre Al-Najma

Najma 0-1 Ittihad

Al-Ittihad a arraché une victoire précieuse sur la pelouse d’Al-Najma lors de la 3e journée de Saudi Pro League. Longtemps accrochés par une défense compacte, les hommes d’Al-Ittihad ont multiplié les offensives sans parvenir à les concrétiser, butant sur un bloc adverse bien en place.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
2 Logo Ittihad Ittihad 9 3 +6 3 0 0 10 4
17 Logo Najma Najma 0 3 -4 0 0 3 2 6

C’est finalement N’Golo Kanté qui a délivré les siens dans le temps additionnel (90e+6) en inscrivant l’unique but de la rencontre. Grâce à ce succès tardif, Al-Ittihad continue sur sa lancée en haut du classement, tandis qu’Al-Najma encaisse une défaite frustrante après un match solide défensivement.

