LdC : Kylian Mbappé offre des records au Real Madrid

Kylian Mbappé continue d’écrire l’histoire en offrant de nouveaux records au Real Madrid. Grâce à son doublé sur penalty face à l’Olympique de Marseille, l’attaquant français a permis aux Merengues de décrocher leur 200e victoire en C1, un cap jamais atteint auparavant. Selon AS, cette performance s’accompagne d’un autre jalon prestigieux : le club de la capitale espagnole a franchi la barre symbolique des 700 buts inscrits dans la plus grande compétition européenne. Deux chiffres qui illustrent la puissance offensive madrilène et confirment la place unique qu’occupe le Real sur la scène continentale.

Aligné en pointe de l’attaque, Mbappé a fait peser une menace constante sur la défense marseillaise. S’il a manqué de réalisme dans le jeu, échouant à convertir quelques occasions franches, il a su garder son sang-froid dans les moments décisifs, transformant, en toute confiance, les deux penalties qui ont scellé le sort de la rencontre. Symbole d’un Real Madrid toujours capable de renverser ses adversaires dans les grandes soirées européennes, le Champion du Monde 2018 démontre une nouvelle fois qu’il est l’homme des records et des grandes histoires.