Ligue des Champions

Kylian Mbappé chambre l’OM

Par Hanif Ben Berkane
3 min.
Kondogbia et Mbappé @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Ce mardi soir, le Real Madrid s’est imposé face à l’OM lors de la première journée de Ligue des Champions. La formation de Xabi Alonso a réussi à s’en sortir grâce à deux penaltys transformés par… Kylian Mbappé. Le Français retrouvait l’OM et a confirmé qu’il aimait beaucoup marquer face au rival du PSG.

Après la rencontre, l’ancien du PSG a publié un post Instagram de l’une de ses célébrations avec pour légende : "Old Memories (les vieux souvenirs" rappelant ses nombreux buts face à l’OM en carrière (12 depuis ses débuts). Un petit chambrage bon enfant.

Pub. le - MAJ le
