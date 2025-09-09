Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

France-Islande : la boulette d’Olise qui provoque l’ouverture du score des Islandais

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Olise buteur avec les Bleus @Maxppp
France 2-1 Islande

Coup de froid au Parc des Princes. Alors que l’équipe de France reçoit l’Islande, les Bleus ont l’occasion de prendre la tête de leur groupe en cas de victoire. Mais il faudra s’employer pour y arriver.

Téléfoot
🇫🇷 France 0 - 1 Islande 🇮🇸 #FRAISL

⏱️ 22' BUT ISLANDAIS !
Contre toute attente, l’Islande profite d’une perte de la défense française pour ouvrir le score.

📺 Le match à suivre en direct sur TF1 et TF1+ ▶️
Alors que les deux équipes étaient à 0-0, Michael Olise a commis une grosse erreur en décidant de jouer en retrait dans sa surface de préparation. Seul souci, le joueur du Bayern Munich n’a pas vu qu’Andri Guðjohnsen était là pour intercepter sa passe et crucifier Mike Maignan à la 22e minute.

