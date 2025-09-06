Les nouvelles révélations sur l’accident des Espoirs luxembourgeois en Bretagne

Alors qu’ils devaient affronter l’équipe de France Espoirs vendredi, à l’occasion des qualifications pour l’Euro U21 2027, les jeunes internationaux luxembourgeois ont été victimes d’un impressionnant accident de la route : le car qui les transportait a basculé dans un fossé au bord de la chaussée, à la suite d’un malaise du conducteur. Huit personnes ont été légèrement blessées, dont quatre joueurs, sur un total de 33 personnes présentes dans le véhicule. Le chef de la délégation luxembourgeoise a raconté l’accident et l’intervention des pompiers.

« Un membre du staff a vu qu’on changeait de trajectoire et il a crié : "On va faire un accident !" Tout le monde a baissé la tête pour se protéger. Cinquante mètres plus loin, il y avait un pilier en béton… On a frôlé la catastrophe », a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Équipe avant de poursuivre. « Comme on était couchés du côté des portes, on ne pouvait pas sortir, a repris Hilger. Les premiers secours se sont occupés du chauffeur, qui avait perdu connaissance. Chacun avait des bouts de verre dans la peau. On nous a maintenus dans le car entre une heure et demie et deux heures pour des raisons de sécurité. » Le match entre la France et le Luxembourg a été reporté au 3 octobre 2026. Les Bleuets, de leur côté, affronteront la Serbie ce lundi soir en match amical.