Roland Romeyer visé par deux plaintes pour harcèlement et outrages sexistes

Roland Romeyer (80 ans) se fait plus discret depuis la vente de l’AS Saint-Étienne au groupe canadien Kilmer Sports Ventures en juin 2024. L’ancien président des Verts est pourtant de nouveau à la une de l’actualité pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le football. D’après Le Progrès, il est soupçonné de faits de «harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité» antérieurs à la cession du club. Deux plaintes d’employées de l’ASSE le visant ont été déposées et une enquête a été ouverte il y a quelques semaines.

Le journal local évoque un comportement «particulièrement déplacé». «Il s’agissait surtout de paroles malheureuses et tout le monde était gêné», rapporte au quotidien un collaborateur de Romeyer. Ce dernier s’est défendu. «Je suis très surpris d’apprendre que je fais l’objet de deux plaintes. Personne ne m’a prévenu et surtout personne ne m’a interrogé. Je tombe des nues.» De son côté, le club du Forez a réagi en condamnant «toute forme de violence et de comportement inapproprié, tant sur le terrain qu’en dehors. Comme dans toute procédure judiciaire, le club laisse la justice suivre son cours et coopère pleinement avec le ministère public. Nous ne ferons aucun autre commentaire.»