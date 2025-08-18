DAZN récupère les droits de la Saudi Pro League

Diffusant la Ligue 1 au même titre que Ligue 1+ et Prime Vidéo, la plateforme britannique DAZN a récupéré plusieurs championnats à l’image de la Serie A et l’Eredivisie en plus de la Jupiler Pro League qui était déjà détenue par la plateforme. Cette fois, c’est la Saudi Pro League qui vient d’être récupérée par DAZN.

Alors que le streamer Zack Nani va diffuser les meilleures affiches du championnat gratuitement, il aura désormais un rival avec DAZN. Le premier match saoudien diffusé par la plateforme sera ce mardi à 14h avec Al-Nassr - Al-Ittihad en Supercoupe d’Arabie saoudite.

