SPL

DAZN récupère les droits de la Saudi Pro League

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo avec Al Nassr en Ligue des Champions AFC @Maxppp

Diffusant la Ligue 1 au même titre que Ligue 1+ et Prime Vidéo, la plateforme britannique DAZN a récupéré plusieurs championnats à l’image de la Serie A et l’Eredivisie en plus de la Jupiler Pro League qui était déjà détenue par la plateforme. Cette fois, c’est la Saudi Pro League qui vient d’être récupérée par DAZN.

DAZN France
🆕 | Le meilleur de la Roshn Saudi League est à suivre sur DAZN ! Retrouvez chaque week-end les plus grosses affiches du championnat saoudien. 🤩🇸🇦

Alors que le streamer Zack Nani va diffuser les meilleures affiches du championnat gratuitement, il aura désormais un rival avec DAZN. Le premier match saoudien diffusé par la plateforme sera ce mardi à 14h avec Al-Nassr - Al-Ittihad en Supercoupe d’Arabie saoudite.

Pub. le - MAJ le
