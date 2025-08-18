SPL
DAZN récupère les droits de la Saudi Pro League
1 min.
@Maxppp
Diffusant la Ligue 1 au même titre que Ligue 1+ et Prime Vidéo, la plateforme britannique DAZN a récupéré plusieurs championnats à l’image de la Serie A et l’Eredivisie en plus de la Jupiler Pro League qui était déjà détenue par la plateforme. Cette fois, c’est la Saudi Pro League qui vient d’être récupérée par DAZN.
La suite après cette publicité
DAZN France @DAZN_FR – 13:00
🆕 | Le meilleur de la Roshn Saudi League est à suivre sur DAZN ! Retrouvez chaque week-end les plus grosses affiches du championnat saoudien. 🤩🇸🇦Voir sur X
Découvrez nos offres d’abonnement ici : ! 👈
Découvrez nos offres d’abonnement ici : ! 👈
Alors que le streamer Zack Nani va diffuser les meilleures affiches du championnat gratuitement, il aura désormais un rival avec DAZN. Le premier match saoudien diffusé par la plateforme sera ce mardi à 14h avec Al-Nassr - Al-Ittihad en Supercoupe d’Arabie saoudite.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer