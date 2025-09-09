Al-Ittihad : Karim Benzema blessé à l’entrainement

Mauvaise nouvelle pour Al-Ittihad et Karim Benzema. Le club saoudien a informé ce mardi après-midi de la blessure de son attaquant lors de la dernière séance d’entraînement. «Karim Benzema a entamé un programme de rééducation à la clinique du club, en coordination avec notre partenaire médical, l’International Medical Center. Ses progrès continueront d’être suivis de près alors qu’il travaille à retrouver sa pleine forme physique», explique le communiqué.

La suite après cette publicité

On n’en saura pas plus sur la nature de ce problème physique, ni sur le délai de récupération de l’ex-international français. C’est un coup dur pour le joueur de 37 ans, qui avait démarré pied au plancher cette nouvelle saison de Saudi Pro League. Lors de la première journée de championnat il y a dix jours, l’ancien Lyonnais a inscrit un triplé lors du succès 5-2 face à Al-Okhdood. Il va devoir attendre un peu pour la suite.