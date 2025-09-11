Karl Toko-Ekambi a retrouvé un nouveau club en Arabie saoudite

Changement d’air pour l’attaquant camerounais Karl Toko-Ekambi (32 ans). Libre de tout contrat, le buteur passé par Angers, Villarreal, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, poursuit sa découverte de la Saudi Pro League alors qu’il portait le maillot d’Al-Ettifaq la saison dernière.

La suite après cette publicité

Libre après un exercice où il a marqué 9 buts et délivré 3 passes décisives en 41 rencontres, l’international camerounais (61 capes, 14 buts) vient de s’engager avec le club saoudien d’Al-Fateh. Il a paraphé un contrat d’un an jusqu’en juin 2026.