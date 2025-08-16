Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

RC Lens : Pierre Sage salue les débuts de Florian Thauvin

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
sage @Maxppp
Lens 0-1 Lyon

Ce samedi, l’OL a réalisé une très belle opération en ouverture de sa saison de Ligue 1. Solidaires et diaboliques sur leurs opportunités offensives, les Gones sont allés chercher une victoire précieuse sur le terrain du RC Lens (0-1). Dans cette rencontre, Lens a poussé mais n’a pas été en mesure d’égaliser en seconde période. Et ce malgré l’entrée encourageante de Florian Thauvin, salué par son nouvel entraîneur Pierre Sage :

La suite après cette publicité

«Il fallait redonner de l’énergie à l’équipe. Son entrée a fait du bien à tout le monde. Il aurait pu nous permettre d’égaliser, mais on n’a pas été efficaces dans le dernier geste. Après la trêve internationale, il pourra jouer entre 75 et 90 minutes. Il pourra jouer plus qu’une mi-temps lors du premier match. Il travaille dur pour être prêt le plus rapidement possible. Il veut montrer à la France qu’il n’est pas champion du monde pour rien.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Florian Thauvin
Pierre Sage

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Florian Thauvin Florian Thauvin
Pierre Sage Pierre Sage
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier