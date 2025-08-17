L’aventure de Neymar à Santos prend une tournure historiquement tragique !

L’aventure de Neymar à Santos vient de vivre l’un de ses pires chapitres avec une humiliation historique. Dimanche soir, au stade Morumbis, le Peixe a sombré face à Vasco da Gama (0-6) lors de la 20ème journée du Championnat du Brésil. La soirée fut cauchemardesque pour la star brésilienne, témoin impuissant d’un naufrage collectif, avant de recevoir un troisième carton jaune synonyme de suspension pour le prochain match contre Bahia. Jamais dans sa carrière Neymar n’avait connu une défaite aussi lourde. Ce revers, marqué par une performance éclatante de Philippe Coutinho, restera comme une cicatrice douloureuse dans l’histoire récente du club paulista. «Je suis totalement déçu de notre match. Les supporters ont le droit de le faire, ils doivent protester de toutes sortes de manières, sans se suicider évidemment… Mais insulter, offenser, c’est leur droit aujourd’hui», s’est lamenté l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone qui a éclaté en sanglots au coup de sifflet final.

Si Coutinho a brillé avec deux buts splendides et une prestation magistrale, Santos a quant à lui affiché une désorganisation criante. Après une première période émaillée de polémiques arbitrales – un but validé malgré des soupçons de sortie de balle, un penalty annulé pour hors-jeu, et une expulsion oubliée côté carioca – le Peixe a complètement explosé au retour des vestiaires. En quinze minutes seulement, Vasco a plié l’affaire : David, Coutinho, puis Rayan sur penalty ont fait passer le score à 4-0, avant que le maestro formé à Vasco ne signe un lob sensationnel pour accentuer l’humiliation. La défense de Santos, amorphe, a offert un boulevard aux attaquants adverses, tandis que les supporters tournaient le dos au terrain dans les tribunes en signe de révolte.

Entraîneur viré au coup de sifflet !

Le désastre a scellé le sort de l’entraîneur Cléber Xavier, démis de ses fonctions peu après la rencontre. Arrivé en avril pour succéder à Pedro Caixinha, l’ancien assistant de Tite n’a jamais réussi à redonner une identité claire au Peixe. Avec seulement cinq victoires en quinze matchs officiels et une élimination prématurée en Coupe du Brésil face au modeste CRB, il laissait déjà planer des doutes sur sa capacité à mener le groupe. Cette humiliation face à Vasco a précipité sa chute, Marcelo Teixeira et la direction n’ayant plus d’autre choix que de tourner la page. « C’est un sentiment de grande honte. Je n’ai jamais rien vécu de tel de ma vie. Malheureusement, c’est arrivé. J’ai pleuré de colère, de toutes parts. Malheureusement, je ne peux pas tout aider. Bref, c’était la merde, c’est la réalité », a ajouté Neymar. Dans l’urgence, le nom de Jorge Sampaoli – libre depuis plusieurs mois – circule en interne comme option privilégiée, l’Argentin ayant laissé un bon souvenir lors de son passage en 2019.

Sportivement, Santos se retrouve au bord du gouffre, classé 15ème avec seulement 21 points et à deux unités devant Vitória. C’est la première équipe en zone de relégation. Le contraste est saisissant : Vasco, qui luttait pour sortir de la zone rouge, reprend espoir en se hissant à la 16e place grâce à ce succès retentissant. Pour Neymar, censé incarner le renouveau et la survie du club qui l’a révélé, cette claque symbolise une trajectoire inattendue et douloureuse. Dépassé par l’intensité adverse, moqué par ses propres supporters et suspendu pour la prochaine journée, l’icône auriverde vit sans doute l’un des épisodes les plus sombres de sa carrière au Brésil. Ce 6-0 restera dans les mémoires comme une soirée noire, où le talent individuel de Coutinho a éclipsé une légende brésilienne qui a du mal à maintenir un rythme de croisière malgré de belles couleurs retrouvées ces dernières semaines.