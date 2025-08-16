Bournemouth : un homme arrêté après les insultes racistes à l’encontre d’Antoine Semenyo
La police de la Merseyside a annoncé samedi l’arrestation d’un homme de 47 ans, soupçonné d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre d’Antoine Semenyo lors de la victoire de Liverpool contre Bournemouth (4-2) vendredi soir en ouverture de la Premier League. L’individu est suspecté d’une infraction à caractère raciste portant atteinte à l’ordre public, ont rapporté notamment la BBC et The Athletic.
Peu avant la demi-heure de jeu, l’ailier ghanéen de Bournemouth, double buteur dans la rencontre, avait alerté l’arbitre Anthony Taylor après avoir entendu les propos. Le match a alors été brièvement interrompu, Taylor échangeant avec les entraîneurs et capitaines des deux équipes avant de décider la reprise du jeu.
