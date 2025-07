Guendouzi coûte cher à la Lazio face au Fenerbahçe en amical

Dans une rencontre amicale au rythme engagé, la Lazio a concédé sa première défaite de l’été face au Fenerbahçe de José Mourinho (1-0). Un revers frustrant, d’autant que les hommes de Maurizio Sarri ont globalement bien résisté face à une équipe turque bien plus avancée dans sa préparation. Mais au cœur d’une seconde période plus équilibrée, une erreur de Mattéo Guendouzi a tout fait basculer : une passe mal assurée en phase de relance, interceptée par En-Nesyri, qui a servi Kahveci pour l’unique but du match (60e). Une action qui a scellé le sort d’un match jusque-là maîtrisé défensivement.

La suite après cette publicité

Malgré cette faute coûteuse, la Lazio a montré des signes encourageants, notamment sur le plan défensif. Sarri a profité de la rencontre pour faire tourner son effectif et donner du temps de jeu à l’ensemble du groupe, testant différents profils et combinaisons. Mais offensivement, les Biancocelesti sont encore loin d’être prêts, avec seulement deux frappes cadrées sur l’ensemble du match. Reste que ce genre de rencontre sert justement à corriger les erreurs, et nul doute que celle de Guendouzi ne passera pas inaperçue dans l’analyse du staff.