La Lazio dévoile son nouveau maillot domicile 2025/2026

La Lazio et son équipementier Mizuno présentent les nouveaux maillots domicile pour la saison 2025/2026. Ce qui a inspiré ce nouveau design ? La majesté de la Piazza del Campidoglio (Place du Capitole, ndlr), cœur de la Cité éternelle et foyer de tous les Romains. Ce maillot est de couleur bleue. Ce bleu classique et emblématique incarne la célèbre identité du club italien tout en arborant un motif géométrique moderne inspiré du chef-d’œuvre de Michelangelo Buonarroti. L’armoirie traditionnelle de la Lazio est placée à gauche, juste au-dessus du cœur, tandis que le logo Mizuno est inséré sur la droite. Au dos du col figure l’inscription "9 janvier 1900" en référence à la date de fondation du club.

L’engagement conjoint de S.S.Lazio et Mizuno est en faveur d’une production toujours plus durable. En effet, les maillots pour la saison 2025/2026 sont tous fabriqués à partir de 100% de polyester recyclé. Et tout ça sans compromettre les promesses de confort, performance et respirabilité grâce à leur technologie. Un choix important visant à réduire l’impact environnemental en contribuant à un avenir plus responsable.

