Xavier Mbuyamba, le roc néerlandais qui monte en puissance

Xavier Mbuyamba s’est imposé cette saison comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du championnat néerlandais. Pilier du FC Volendam, il a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 5 buts et délivré 1 passe décisive. Grâce à ses performances solides et régulières, le club a décroché une montée méritée en Eredivisie, terminant premier de D2 avec 82 points, soit huit de plus que son dauphin, Excelsior.

Passé par les U23 de Chelsea (33 matchs, 3 buts, 2 passes décisives), le défenseur central né de Maastricht allie puissance physique (1m95) et intelligence de jeu. À 23 ans, il montre déjà une belle maturité et pourrait franchir un nouveau cap dans sa carrière. Courtisé sur le marché des transferts, Mbuyamba attire logiquement l’attention de clubs de première division européenne. Une nouvelle pépite à l’avenir assurément prometteur. A surveiller.