Real Madrid : la signature du jeune crack Abdellah Ouazane bloquée

C’est un sacré coup dur pour le Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, le club madrilène a décidé d’avancer pour renforcer ses équipes de jeune et miser sur des profils capables de vite s’imposer en A. Dans ce sens, la Casa Blanca avait décidé de récupérer le crack marocain de l’Ajax Amsterdam Abdellah Ouazane. Meilleur joueur de la dernière CAN U17, le milieu relayeur de 16 ans tape déjà à la porte de l’équipe première du club néerlandais, et il est considéré comme le meilleur joueur du centre de formation actuellement.

La suite après cette publicité

Tout était bouclé depuis plusieurs semaines et le jeune Marocain devait donc débarquer au Real Madrid. Mais depuis l’annonce de l’accord entre toutes les parties, l’officialisation tardait à arriver. Et on sait pourquoi. Selon le journaliste Ramón Álvarez de Mon de Radio Marca, Abdellah Ouazane ne signera finalement pas au Real Madrid. Il aurait visiblement raté sa visite médicale sans plus de détails. Il devrait donc rester à l’Ajax.