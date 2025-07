Alassane Pléa signe au PSV Eindhoven

Attaquant du Borussia Mönchengladbach depuis 2018 et son arrivée de l’OGC Nice, Alassane Pléa (32 ans) va changer d’air. L’international français (1 cape) qui a aussi porté le maillot de l’Olympique Lyonnais et de l’AJ Auxerre compte 68 buts et 53 passes décisives en 236 matches avec les Fohlen en sept ans. Une aventure solide pour lui qui reste sur un dernier exercice de qualité (12 buts et 7 offrandes en 32 rencontres). Mais il est temps de changer d’air pour Alassane Pléa, qui a décidé de rejoindre le PSV Eindhoven.

Le natif de Lille a été convaincu par le discours et le projet de jeu de Peter Bosz. La perspective de disputer la prochaine Ligue des Champions avec le champion des Pays-Bas a également joué dans la balance pour celui qui n’a disputé que la Ligue des Champions 2020/2021 avec le Borussia Mönchengladbach malgré un solide bilan dans la compétition (5 buts et 3 passes décisives en 8 matches). Arrivé à Eindhoven en matinée, il a réussi le passage de sa visite médicale et a signé son contrat de 3 ans avec son nouveau club. «Un attaquant expérimenté qui sait marquer des buts. Bienvenue, Alassane», écrit le PSV, qui a déboursé 3 millions d’euros ainsi que des bonus pour devancer Besiktas, Lille et des formations saoudiennes.