Benfica annonce la signature de Richard Ríos

Révélation de la Coupe du Monde des clubs avec Palmeiras, Richard Ríos quitte le Brésil et rejoint l’Europe où il évoluera, sans surprise, à Benfica. Il y paraphe un contrat de 5 ans avec le club lisboète : «Richard Ríos, milieu de terrain de 25 ans, a rejoint l’équipe de football professionnel du Sport Lisboa e Benfica. Il a signé un contrat avec le club jusqu’en 2030, passant de Palmeiras à Luz». Pour rappel, le transfert avoisine les 27 000 000 €.

Interrogé par le site officiel de Benfica, le milieu international colombien n’a pas pu retenir ses émotions : « C’est une immense joie pour moi et ma famille. C’est un grand pas dans ma carrière. Je rêvais de jouer en Europe, et maintenant, jouer dans un club aussi prestigieux que Benfica est une grande satisfaction pour moi et ma famille », a déclaré Richard Ríos dans une interview accordée à BTV. Présenté officiellement mardi 22 juillet comme nouveau membre des Aigles, l’international colombien a remercié les supporters de Benfica pour leur affection.