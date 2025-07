Un nouveau départ à l’OL

L’Olympique Lyonnais est en pleine mutation. Hier, les Gones ont accueilli officiellement Afonso Moreira, qui était déjà présent au club depuis quelques jours. Ce mercredi, les pensionnaires du Groupama Stadium ont annoncé cette fois-ci un départ. Il s’agit de celui du gardien Justin Bengui.

«L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d’achat, de son gardien Justin Bengui au club belge du RWDM jusqu’au 30 juin 2026. Âgé de 20 ans et formé à l’OL, Justin poursuivra sa progression au sein du club bruxellois, avec l’objectif de gagner en temps de jeu et d’enrichir son expérience du haut niveau. Justin disputera sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs ce matin à l’occasion de l’opposition entre le RWDM et l’OL, prévue à 10h30 au GOLTC.» Un résumé de cette rencontre sera à retrouver sur notre site.