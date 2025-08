OL : Paulo Fonseca fait le point sur le mercato

L’été de l’Olympique Lyonnais n’en finit plus d’être agité. Et à deux semaines de la reprise du Championnat, les Gones ont cédé beaucoup de noms, tels que Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Lucas Perri, Thiago Almada ou encore plus récemment Duje Caleta-Car. Mais pour ce qui est des arrivées, Paulo Fonseca n’a pu compter que sur Ruben Kluivert et Afonso Moreira, alors que d’autres devraient suivre au milieu de terrain, en attaque et pour remplacer Lucas Perri dans les buts. Car pour Paulo Fonseca, l’effectif actuel n’est pas complet.

«Il lui manque des joueurs. L’effectif actuel n’est pas suffisant (…) On a commencé à travailler sur cette saison avant la fin de la précédente (…) C’était difficile de faire plus avec nos contraintes financières. Nous avons des cibles bien définies depuis longtemps. Et je m’attends à ce que beaucoup de ces cibles arrivent bientôt. On ne peut pas investir comme Marseille, Monaco ou Strasbourg. Mais je promets aux supporters que nous aurons une équipe qui luttera pour gagner tous les matches».