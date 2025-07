Chelsea : l’anecdote hilarante de Cucurella avec Trump

Le 13 juillet dernier, la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du Monde des clubs ne s’est pas déroulée comme prévu après la victoire de Chelsea face au PSG (3-0). Invité à remettre le trophée aux vainqueurs, le président des États-Unis, Donald Trump, a refusé de quitter le podium après la remise officielle, contrevenant au protocole prévu par la FIFA. Une attitude qui a fortement embarrassé les joueurs londoniens, contraints de partager ce moment de gloire avec le dirigeant américain. «On nous avait dit que, comme le veut la règle, Donald Trump viendrait nous remettre le trophée et qu’on ne pourrait pas le soulever avant son départ», a raconté Marc Cucurella dans une interview accordée au journaliste Gerard Romero.

L’international espagnol (17 sélections) a confié le malaise général ressenti par l’équipe face à l’insistance de Trump, resté figé sur le podium aux côtés de Reece James. «Bien sûr, on était tous là à attendre qu’il parte, mais le gars ne voulait pas partir», a poursuivi le défenseur. «Et en plus de ça, on le regardait et il a dit : "Levez le trophée, je reste ici". Voyons qui va lui dire quelque chose, vous savez… J’étais terrifié.» Malgré les tentatives du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour l’inciter à quitter la scène, Donald Trump est resté impassible, volant une partie de la lumière lors de ce moment censé être celui des joueurs.