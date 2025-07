Marc Cucurella critique le transfert de Madueke à Arsenal

Noni Madueke est désormais un joueur d’Arsenal. Après deux ans à Chelsea où il a soufflé le chaud et le froid, l’ailier de 23 ans a décidé de tenter sa chance chez les Gunners et d’accrocher une place de titulaire qu’il avait perdue chez le club voisin. Mais le timing de son transfert à 60 M€ peut paraître étrange. Alors qu’il s’apprêtait à disputer la finale de la Coupe du Monde des Clubs, et à l’emporter face au PSG, le joueur a pris l’avion, direction l’Angleterre pour finaliser son transfert. En attendant simplement quelques heures de plus, Madueke aurait pu ajouter une ligne à son palmarès. C’est ce qu’a du mal à comprendre son désormais ex-coéquipier Marc Cucurella.

«Je pense qu’il a raté une bonne occasion, même s’il ne jouait pas comme titulaire. Je pense que c’était à cause de tout ce qui se passait concernant son avenir et au final, je pense qu’il aurait pu retarder de quelques jours puisqu’il est parti un jour plus tôt ou quelque chose comme ça, revient l’Espagnol lors d’une conversation avec Gerard Romero. Ça ne lui aurait rien coûté d’attendre le lendemain. Au final, je pense qu’il a raté une belle occasion», estime le latéral gauche, protagoniste du succès de Chelsea dans ce Mondial des Clubs.