Ballon d’Or : Marouane Chamakh milite pour Achraf Hakimi

Depuis la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, le débat du Ballon d’Or fait la Une des médias régulièrement. Et avec le Mondial des Clubs, le vainqueur semble de plus en plus se trouver au PSG. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ont marqué des points devant Lamine Yamal. Reste désormais à savoir le choix final en septembre prochain. Pour l’ancien joueur de Bordeaux Marouane Chamakh, le trophée doit revenir à… Achraf Hakimi.

«Pour moi, c’est primordial que tous les joueurs, tout le pays soit derrière. Quoi qu’il arrive, il doit l’avoir, il le mérite. Et s’il ne l’a pas, il doit savoir qu’il l’a dans le cœur des Marocains. Parce que quand on ne l’a pas, on peut être très perturbé avec la déception. En étant vraiment objectif, il mérite de l’avoir avec ce qu’il a fait en club. C’est indécis sur deux-trois joueurs avant le Mondial des Clubs, mais là je pense qu’il mérite. Il a confirmé contrairement aux autres prétendants. Si tous les Marocains jouent leur rôle, ses coéquipiers, ex-coéquipiers. S’il là, ce sera exceptionnellement pour le Maroc et l’Afrique surtout», a-t-il confié au micro de 2M.