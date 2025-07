Chelsea fonce sur Jorell Hato

L’appétit de Chelsea sur le mercato est insatiable. Et pas uniquement dans le secteur offensif. Selon les informations de Skysports, le club londonien est en négociations avancées avec l’Ajax Amsterdam pour le recrutement de Jorell Hato, le défenseur central de l’Ajax Amsterdam. Agé de 19 ans et titulaire depuis déjà 2 saisons avec le club néerlandais, il est l’une des révélations de l’Eredivisie et a déjà obtenu 6 capes avec son équipe nationale.

La suite après cette publicité

Chelsea a fait savoir qu’il était prêt à offrir 50 M€ pour le joueur, capable de jouer également latéral gauche. L’Ajax Amsterdam serait prêt à le lâcher contre 60 M€, et les négociations se sont intensifiées aujourd’hui entre les deux clubs. Malgré un secteur défensif déjà bien chargé, et où plusieurs éléments sont sur le départ, les Blues continuent leur stratégie gloutonne sur le marché des transferts.