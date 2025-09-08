Menu Rechercher
Napoli : Kevin De Bruyne revient sur ses débuts en Serie A

Kevin De Bruyne buteur face au Real Madrid @Maxppp

Lors d’une conférence de presse à la veille du match de qualification pour la Coupe du monde entre la Belgique et le Kazakhstan, Kevin De Bruyne est revenu sur ses débuts à Naples et en Serie A, non sans émotion en mentionnant son passé à Manchester City.

« Je n’ai joué que deux matchs en Serie A. C’est différent avec Conte comme entraîneur que sous Pep Guardiola. Ma première impression, c’est qu’en Italie, c’est plus tactique et que les choses bougent un peu plus lentement. Mais ça reste du football, je m’y habitue. Avant Manchester City, j’ai joué avec d’autres formations. Bientôt, nous jouerons contre City à Manchester avec Naples. Ce sera étrange. City est mon club et ça ne changera pas. »

