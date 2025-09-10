Brésil : le président de la CBF hurle au scandale

Une défaite qui n’a aucune conséquence sportive, mais une défaite quand même. Le Brésil a perdu en Bolivie cette nuit (1-0) pour conclure les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il s’agit d’une première depuis 2009. Rien de grave pour la Seleçao, qui avait déjà validé son ticket pour le Mondial, même s’il s’agit du premier revers de l’ère Carlo Ancelotti. C’est surtout la manière qui choque au Brésil, tant les éléments ont été à l’encontre de l’équipe visiteur. Entre un penalty très généreux, malgré la VAR, et le contexte tendu autour du match, le président de la CBF n’a pas hésité à pousser un coup de gueule à la fin de la rencontre, dénonçant tous les éléments dont été victimes les Auriverdes.

«Ce qui s’est passé ici aujourd’hui est triste. Nous étions venus jouer au football, et ce que nous avons vu dès notre arrivée était un véritable acte d’antijeu. Même à 4 000 mètres d’altitude, nous avons joué contre les arbitres, la police et les ramasseurs de balles, qui enlevaient les ballons du terrain puis les relançaient. C’était un vrai désastre» constate Samir Xaud, le patron de la fédération. «Ce n’est pas ce à quoi nous nous attendons pour le football mondial ou sud-américain. Ce que nous voulons, c’est progresser encore davantage. Ce genre d’attitude, surtout en altitude, est difficile, surtout avec 14 joueurs sur le terrain. J’espère que la CONMEBOL prendra des mesures, précisément parce que nous avons tout enregistré. C’est impossible, c’est absurde.»