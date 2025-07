L’énigme Raheem Sterling cherche désespérément une porte de sortie

De superstar à Manchester City sous Pep Guardiola à fantôme en prêt à Arsenal, Raheem Sterling voit sa carrière prendre un mauvais tournant. Il ne fait pas partie des plans du coach italien, Enzo Maresca, à Chelsea. À 30 ans, l’international anglais (77 sélections) est poussé vers la sortie. Ce mercato estival pourrait marquer un vrai virage pour lui : celui d’un exode hors de la Premier League, ce qui n’est encore jamais arrivé. Débarqué à Chelsea en 2022 contre 55 millions d’euros, Sterling devait incarner l’expérience dans un club en pleine reconstruction. Deux saisons plus tard, le constat est brutal : 81 matchs, 19 buts, et un statut jamais consolidé. Le joueur formé à Liverpool, brillant à Manchester City (131 buts en 339 matchs), n’a jamais trouvé sa place dans les rangs des Blues.

La dernière étape en date de sa descente aux enfers ? Un prêt fantomatique à Arsenal, où il n’a inscrit qu’un seul petit but en 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Il faut malgré tout avouer qu’il n’a pas eu de chance, les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour lui ces dernières saisons : Sterling a été blessé au dos lors de la saison 2023-2024 quand il évoluait encore à Chelsea, puis il a subi une blessure au genou cette année à Arsenal. En décembre dernier, on vous disait déjà que sa situation à Arsenal virait au cauchemar. En effet, il n’avait presque pas joué avant 2025. Les Gunners de Mikel Arteta n’ont jamais compté sur lui, et ne comptent évidemment pas l’acheter cet été. Résultat : un retour à Chelsea, mais sans avenir à Londres. Selon le journal The Sun, Raheem Sterling s’entraîne depuis une semaine avec João Felix, Axel Disasi, Ben Chilwell, tous sur le départ. Mais pour le moment, il n’y a eu aucune discussion entre le joueur et le club au sujet d’un transfert. Cependant, les deux parties restent sereines quant à la possibilité de trouver un accord.

Enzo Maresca ne veut pas de lui

Enzo Maresca, arrivé en 2024, avait été clair l’été dernier : «il s’entraîne séparément. Comme je l’ai dit, la situation est assez claire et il n’y a aucune mise à jour. Il n’est pas possible de lui donner des minutes de jeu. Ceux qui veulent des minutes, il vaut mieux qu’ils partent.» C’est donc très clair. Le joueur n’est plus dans la rotation prévue pour la saison 2025-2026, et Chelsea cherche activement une porte de sortie. Le problème ? Elle peine à se présenter. Même l’Arabie saoudite, souvent à l’affût de ce type de profil, n’a pas manifesté d’intérêt. Estimé aujourd’hui à 25 millions d’euros, Sterling pourrait partir pour bien moins afin d’alléger la masse salariale. Mais le manque d’offres sérieuses complique tout, et Chelsea se retrouve avec un joueur expérimenté, mais devenu encombrant. À ce stade, on peut penser que la Juventus est le club le plus susceptible de relancer l’Anglais. À la recherche d’un ailier gauche depuis le début de ce mercato, la Vieille Dame fait actuellement de Jadon Sancho sa priorité. Mais en cas d’échec, l’option Sterling pourrait bien s’activer.

Son profil colle avec la philosophie plus verticale que souhaite mettre en place Igor Tudor. Mais pour le moment, ni la Juventus, ni aucun club de Serie A, n’a montré son intérêt pour l’ancien de Man City. Une autre possibilité pourrait s’offrir à lui : l’Atlético de Madrid, qui est en quête de renforts offensifs. Le nom d’Ademola Lookman circule, mais l’international nigérian est plus proche de l’Inter Milan. En cas d’échec sur cette piste, Sterling pourrait devenir une alternative crédible, au vu de son expérience et de son prix, jugé assez faible. Autrefois cadre des Three Lions, Sterling a totalement disparu des plans de Thomas Tuchel, dépassé dans la hiérarchie par des joueurs comme Madueke, Gordon ou encore Eze. La Premier League ne semble plus vouloir de lui. Et c’est peut-être là que réside la clé : à 30 ans, Sterling doit certainement se réinventer hors de l’Angleterre. Un nouveau championnat, un nouvel environnement, une dernière chance de relancer une carrière qui glisse doucement vers l’anonymat.