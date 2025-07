João Félix quitte Chelsea et rejoint Al-Nassr !

Un spécialiste. Quand sonne l’heure du mercato, João Félix est souvent concerné. Cela a été le cas lors des dernières fenêtres des transferts durant lesquelles le Portugais a changé d’air. Passé de Benfica à l’Atlético de Madrid en 2019 pour environ 126 M€, le natif de Viseu a passé quelques années dans la capitale espagnole, où il a connu des hauts et des bas. Sa relation avec Diego Simeone s’est notamment dégradée, à tel point qu’il a été envoyé en prêt à Chelsea en janvier 2023. Six mois plus tard, il a retrouvé un nouveau point de chute au FC Barcelone, de nouveau sous la forme d’un prêt.

Le jeune homme de 25 ans aurait aimé poursuivre en Catalogne. Mais les Culés n’ont pas renouvelé l’expérience. De retour à Madrid l’été dernier, il a finalement rejoint Londres et Chelsea, qui a 52 M€ pour s’attacher ses services. Là encore, il n’a pas fait long feu chez les Blues. Au mercato d’hiver 2025, il a été prêté durant 6 mois à l’AC Milan. Les Rossoneri n’ont pas souhaité avancer plus longtemps à ses côtés et il a retrouvé Chelsea cet été. Mais très rapidement, les médias anglais et portugais ont annoncé que les pensionnaires de Stamford Bridge voulaient s’en séparer.

João Félix rejoint CR7

Pendant très longtemps, on a cru qu’il allait retourner à Benfica, là où tout a commencé pour lui. La presse lusitanienne parlait même d’un accord proche pour un transfert à 25 M€. Finalement, Al-Nassr a fait une entrée fracassante dans ce dossier, sous l’impulsion d’un certain Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or a visiblement trouvé les mots pour convaincre son compatriote de le rejoindre en Saudi Pro League. Le club saoudien lui a offert un bail de deux ans avec un salaire annuel estimé à 10 M€ comme expliqué sur notre site. Al-Nassr a aussi lâché 50 M€ à Chelsea, qui a sauté sur l’occasion.

La nouvelle a été officialisée ce mardi par les Blues. «João Felix a quitté Chelsea et a signé un contrat permanent avec Al-Nassr. Nous remercions João pour ses efforts au cours de ses deux passages au club et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.». Le club saoudien a publié son communiqué quelques minutes après : «la direction du club Al-Nassr a finalisé les procédures de signature du contrat avec la star portugaise João Félix. Le club d’Al-Nassr était représenté par le directeur sportif, M. Simone Contini. Le contrat de João Félix avec Al-Nassr s’étend jusqu’en 2027.» A 25 ans seulement, João Félix s’est donc laissé tenter par l’aventure en Arabie saoudite, lui qui veut jouer la Coupe du Monde 2026 avec son pays. Il ne retrouvera pas tout de suite Benfica, son club de cœur; qui doit l’avoir mauvaise.