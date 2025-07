Dunkerque va signer un entraineur du Barça

L’intersaison a été agitée à Dunkerque. L’homme qui a mené le club jusqu’en demi-finale de Coupe de France et en play-offs de Ligue 2, Luis Castro, est parti du côté de Nantes pour succéder à Antoine Kombouaré. La direction a alors confié son équipe première à Gonçalo Feio, lequel a tenu trois semaines avant de s’en aller pour incompatibilité de travail.

Les premières séances et les premiers matchs amicaux ont donné lieu à des scènes rocambolesques, jusqu’à rendre la vie du groupe toxique. Demba Ba et son équipe ont cherché l’homme capable de prendre en main le groupe et ont choisi Albert Sanchez (38 ans), d’après L’Equipe. L’entraîneur des U19 puis de la réserve du Barça a été préféré à Gaël Clichy, un temps étudié. L’Espagnol va signer pour deux ans après avoir connu la Catalogne mais aussi la Chine et l’Arabie saoudite.