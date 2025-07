Chelsea fixe le prix de Raheem Sterling

Rien ne va plus pour l’ancienne superstar de Manchester City, Raheem Sterling. Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour lui ces dernières années : blessure au dos lors de la saison 2023-2024 quand il évoluait à Chelsea, puis blessure au genou cette saison à Arsenal. Et aujourd’hui, le feuilleton recommence. Après avoir échoué à Chelsea (19 buts en 81 matchs) et avoir été fantomatique à Arsenal (1 but en 28 matchs), celui qui a connu ses plus grandes heures à Man City est poussé vers la sortie, alors qu’il revient tout juste de son prêt. L’Anglais de 30 ans n’entre pas dans les plans de Maresca.

La suite après cette publicité

Chelsea aurait fixé son prix à 25 millions d’euros, selon le journal AS. Cependant, son départ ne sera pas facile à concrétiser, car il perçoit un salaire conséquent chez les Blues : 1,67 million d’euros par mois. Le joueur formé à Liverpool a toujours insisté sur son envie de rester en Premier League, mais après tant d’échecs depuis son départ de Manchester, une porte de sortie en PL semble difficile à imaginer. Affaire à suivre.