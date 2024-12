Arsenal : ça vire au cauchemar pour Raheem Sterling

Raheem Sterling a totalement disparu des radars. Prêté cet été à Arsenal par le voisin londonien, Chelsea, l’ailier anglais peine à s’imposer chez les Gunners et semble même être passé derrière Ethan Nwaneri (17 ans) dans l’esprit de Mikel Arteta. Un problème assez conséquent pour les pensionnaires de l’Emirates Stadium d’autant plus que l’ancien Citizen dispose de l’un des dix plus gros salaires de Premier League. Sous contrat avec Chelsea, Raheem Sterling touche actuellement un salaire d’environ 20 millions d’euros par an. Un montant dont Arsenal doit payer la moitié, comme convenu au moment du prêt (soit environ 10 millions d’euros), sauf qu’en plus de son salaire exorbitant, pour le moment, le rendement du joueur est mauvais.

Titulaire à seulement quatre reprises depuis son arrivée dans le nord de Londres, l’Anglo-Jamaïcain n’a disputé que six matches sur quatorze possibles en Premier League. Il n’a inscrit aucun but et délivré qu’une seule passe décisive. En Ligue des Champions, ce n’est pas beaucoup mieux pour l’ailier de 30 ans qui n’a joué que 39 petites minutes en deux matches sur six possibles, pour une fois de plus aucun but et aucune passe décisive. Cet apport négligeable fait grincer des dents chez les supporters des Gunners, qui attendaient beaucoup de l’arrivée du joueur formé à Liverpool.

Sterling ne veut pas lâcher l’affaire

Une nouvelle fois laissé sur le banc ce week-end contre Everton, Raheem Sterling vient d’enchaîner sa quatrième rencontre de suite sans fouler la pelouse de l’Emirates Stadium. Cependant, selon The Standard, le natif de Kingston n’entend pas abandonner de sitôt et souhaiterait renverser la situation en seconde partie de saison. Convaincu qu’il peut s’imposer au sein de l’effectif des Gunners, l’ailier anglais ne devrait pas raccourcir son prêt avec Arsenal et compte bien prendre son mal en patience pour obtenir sa chance.

Une opportunité que pourrait d’ailleurs lui offrir Mikel Arteta qui apprécie le joueur et l’homme. «Il est très bon dans le vestiaire et veut absolument jouer», a déclaré le technicien espagnol à son sujet la semaine dernière, avant d’ajouter. «Lors des matches qu’il n’a pas commencés, 90 % des remplacements que j’ai effectués étaient liés à de la gestion des minutes, à des blessures ou à la volonté d’éviter des blessures. Ce n’étaient pas des choix tactiques». Raheem Sterling pourrait donc obtenir plus de minutes en seconde partie de saison, mais toujours depuis le banc. Pas sûr qu’il ne s’en contente…