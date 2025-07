Arsenal s’offre le gros coup Viktor Gyökeres !

Deuxième de Premier League pour la troisième année d’affilée, Arsenal entend cette fois remporter un titre qui lui échappe depuis 2004. Pour ce faire, le club londonien a mis les petits plats dans les grands afin d’offrir la meilleure équipe possible au coach Mikel Arteta. Ainsi, Noni Madueke est arrivé de Chelsea en attaque tout comme le gardien Kepa Arrizabalaga. Au milieu, Martin Zubimendi et Christian Norgaard sont arrivés respectivement de la Real Sociedad et de Brentford alors que Cristhian Mosquera a lui aussi posé ses valises à Londres.

Un recrutement ambitieux à laquelle il manquait un élément, un avant-centre complet capable d’empiler les buts. Avec Kai Havertz et Gabriel Jesus dans ce secteur tandis que Mikel Merino peut dépanner, Arsenal a du talent à disposition, mais manquait d’un véritable tueur devant le but. Logiquement un nom est ressorti, celui du cannibale Viktor Gyökeres auteur de 54 buts et 13 passes décisives en 52 matches la saison dernière.

Viktor Gyökeres retourne en Angleterre

Double champion du Portugal avec le Sporting CP où il a inscrit 97 buts et délivré 28 passes décisives en 102 rencontres depuis son arrivée de Coventry pour 24 millions d’euros à l’été 2023, Viktor Gyökeres va donc faire son grand retour du côté de l’Angleterre. Un pays où il avait brillé en Championship avec Coventry mais sa précédente expérience en Premier League avec Brighton avait été plus compliquée. Plus mature et désormais transformé en machine à but, il passe dans la cour des grands à Arsenal.

Les Gunners ont déboursé ainsi 63,5 millions d’euros plus 10 millions d’euros pour Viktor Gyökeres. Le club londonien a annoncé la nouvelle dans un communiqué : «Nous sommes ravis d’annoncer que l’international suédois Viktor Gyökeres a signé avec nous un contrat à long terme. Le directeur sportif Andrea Berta a déclaré : Nous sommes ravis de l’excellent accord conclu pour l’arrivée de Viktor Gyökeres au club. Viktor est un talent exceptionnel et a constamment démontré qu’il possédait les qualités et le mental de vainqueur requis pour un avant-centre de haut niveau. Son physique, son intelligence et son sens du travail en font un candidat idéal pour notre vision." Nous sommes convaincus que Viktor aura un impact majeur sur le terrain et deviendra une figure importante de notre vestiaire. Bienvenue, Viktor !»