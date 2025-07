Arsenal : Viktor Gyokeres va porter le numéro de Thierry Henry

Viktor Gyokeres à Arsenal, ce n’est désormais plus qu’une question d’heures. Après des semaines de négociations et de rebondissements, le Sporting CP et les Gunners ont enfin trouvé un accord pour le serial buteur suédois. Selon les dernières informations de The Athletic, l’attaquant de 27 ans passera sa visite médicale ce samedi.

La suite après cette publicité

Dans la foulée, Viktor Gyokeres paraphera son nouveau contrat avec les pensionnaires de l’Emirates Stadium. Le média britannique précise d’ailleurs que, du côté de Londres, l’international suédois devrait se vêtir de l’emblématique n° 14, un maillot porté par la légende Thierry Henry par le passé.