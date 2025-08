Nantes est en train de boucler deux nouvelles arrivées

Même avec plus de 40 millions d’euros récupérés sur les ventes de Nathan Zézé (20 M€, NEOM), Moses Simon (7 M€, Paris FC), Douglas Augusto (6,5 M€, Krasnodar), Castelletto (4 M€, Al-Duhail), Chirivella (2 M€, Panathinaikos), et en attendant peut-être celle de Matthis Abline, Nantes a décidé de se montrer économe cet été. Les Canaris n’ont dépensé qu’un peu plus de 4 millions d’euros en indemnités transfert, et ils devraient rester cramponnés à cette stratégie.

La suite après cette publicité

D’après Fabrizio Romano, le FCN est effectivement proche de s’offrir Mayckel Lahdo, ailier suédois d’Alkmaar, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’opération serait désormais en phase finale. De son côté, Ouest-France ajoute que les dirigeants nantais travaillent sur l’arrivée d’Amady Camara, international malien auteur de 3 buts en une cinquantaine de matchs de championnat avec Sturm Graz. Âgé de 20 ans, il évolue au poste d’avant-centre et pourrait aussi débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat.