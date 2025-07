Booba met la pression à Désiré Doué

Booba et Désiré Doué entretiennent depuis plusieurs mois une relation de respect mutuel, faite de clins d’œil et de références croisées. Le jeune attaquant du PSG avait notamment célébré le titre en Ligue des Champions au Parc des Princes sur un morceau du rappeur, intitulé «Dolce Camara». Un hommage qui n’était pas passé inaperçu du côté du Duc de Boulogne, qui avait salué le geste sur ses réseaux.

Mais depuis la sortie du titre « DD » cette semaine, en hommage direct à Désiré Doué et en featuring avec Benash, le joueur reste étonnamment silencieux. Aucun repost, aucune story. Un détail qui n’a pas échappé à Booba, surtout que le morceau est fortement critiqué sur les réseaux sociaux depuis sa sortie. L’artiste, fidèle à son style provocateur et humoristique, lui a alors mis une petite pression amicale sur Instagram : «moins tu le postes, plus t’as de chances de te faire les croisés… Après j’dis ça j’dis rien.» Un message mi-sérieux, mi-blague, pour rappeler à Doué que la promo aussi, ça fait partie du jeu.