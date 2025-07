Milan Skriniar quitte définitivement le PSG pour Fenerbahçe

Fin de l’histoire parisienne pour Milan Škriniar. Arrivé à l’été 2023 auréolé de belles saisons avec l’Inter Milan dont un titre de Champion d’Italie, celui qui a perdu la finale de la Ligue des Champions 2023 promettait à son arrivée. Finalement, l’expérience a tourné au vinaigre pour le Slovaque avec 37 apparitions sous la tunique parisienne et un impact de plus en plus réduit.

Hors des plans de son coach Luis Enrique, il a été prêté l’hiver dernier en Turquie, une expérience qui a bien fonctionné. Disputant 23 matches sous les ordres de José Mourinho, le natif de Žiar nad Hronom y aura notamment marqué 3 buts et délivré 2 offrandes tout en sécurisant le secteur défensif. Un joli tour de force qui a poussé le club stambouliote à revenir à la charge.

Milan Skriniar quitte le PSG

En négociation avec le club parisien pour faire revenir définitivement Milan Škriniar, Fenerbahçe a finalement réussi à trouver un accord pour un transfert estimé à 10 millions d’euros (hors bonus) selon nos informations. Le début d’un nouveau départ pour le joueur de 30 ans qui a pour objectif la Coupe du monde 2026 avec la Slovaquie et essayera de mettre fin à la domination de Galatasaray en championnat.

Une belle opération réalisée par le club de la capitale puisque Skriniar était arrivé libre alors que 6 mois plus tôt l’Inter réclamait au PSG 70M€. Patient, le PSG avait refusé de surpayer et va donc faire un bénéfice. Malgré cette fin d’aventure, le joueur part lui en très bons termes et le club le remercie de ce qu’il a apporté, nous a-t-on d’ailleurs fait savoir. «Milan Škriniar s’engage avec le Fenerbahçe SK dans le cadre d’un transfert définitif. Nous souhaitons une bonne continuation à Milan du côté de la Turquie» a indiqué le PSG dans un communiqué.