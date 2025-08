Kylian Mbappé a témoigné dans l’affaire Achraf Hakimi !

En mars 2023, une plainte a été déposée pour viol contre Achrafr Hakimi. Depuis, l’enquête était en cours et il n’y avait quasiment eu aucun rebondissement. Ce vendredi, Le Parisien annonce que le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur du PSG devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour qu’il soit jugé pour viol. Pour rappel, le latéral droit a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et estime avoir été victime d’un coup monté. Ce sera sans doute au juge d’instruction de confirmer ou non les termes du réquisitoire.

Ce vendredi soir, L’Équipe a dévoilé une très longue enquête sur le sujet et révèle que Kylian Mbappé a été entendu devant les enquêteurs. « Le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, il a pleuré. Il n’était vraiment pas bien. Il m’a dit qu’il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu’à aucun moment, il n’avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme (…) Il m’a dit que finalement ils n’avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C’est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d’abord, nous ne sommes pas des sauvages. Et puis, on est préparés à ça depuis le début de notre carrière. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes. Même alcoolisé, je ne l’ai jamais vu avoir un comportement déplacé (…) Même les fois où je n’ai pas assisté à certaines scènes, je n’ai jamais eu de retour d’amies qui me disaient qu’Achraf s’était mal comporté ou qu’il avait dépassé les limites », a confié l’attaquant du Real Madrid au sujet de son ex-coéquipier.