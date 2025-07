Real Madrid : Vinicius Jr veut mieux s’entendre avec Mbappé

Malgré les rumeurs sur son avenir, Vinicius Jr est concentré sur le Real Madrid. Il se prépare donc sérieusement, lui qui est passé par Ibiza. Là-bas, il a notamment croisé Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. Un joueur avec lequel il s’entend bien en dehors des terrains assure AS. Le média ibérique ajoute que le Brésilien a pour objectif de développer sa relation avec le Français sur le pré cette saison 2025-26, après une première année en deçà des attentes.

AS explique qu’il a souhaite «peaufiner sa relation avec Mbappé» avec lequel «il a peiné à former un duo cohérent dès leur première saison ensemble». La publication ibérique ajoute : «seulement 14 % de leurs passes se faisaient entre eux, et leurs moyennes de buts par minute jouée ont chuté. Le Brésilien est passé de 129 minutes à 211 minutes ; le Français, de 88 minutes à 108 minutes…» Vini Jr veut donc améliorer sa relation avec KM10. Une bonne nouvelle pour Madrid.